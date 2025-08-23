A DPE (Defensoria Pública do Estado) do Amazonas encaminhou nesta sexta-feira ao presidente Lula um pedido de indulto humanitário em favor da indígena de 29 anos da etnia Kokama que relatou ter sido estuprada durante 9 meses na Delegacia Interativa de Polícia de Santo Antônio do Içá. Segundo a denúncia feita a autoridades, a mulher foi ainda submetida a torturas, trabalho forçado, ameaças e tratamento desumano na prisão, onde cumpria pena junto com homens. Em parte do tempo, ela ainda estava acompanhada de seu filho recém-nascido, e mesmo assim policiais militares e um guarda municipal teriam praticado reiterados estupros —os agentes foram presos preventivamente e são investigados. Eles negam os crimes e citam foto forjada.