Um investimento bilionário quer implantar no Brasil, pela primeira vez, a tecnologia de estocagem de gás natural no subsolo. O projeto comercial pioneiro na América Latina está avançando em Pilar, cidade de 35 mil habitantes na região metropolitana de Maceió, onde existe uma das maiores reservas do país —e que são exploradas há quatro décadas. Os riscos e regras da estocagem estão sendo avaliados pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente de Alagoas) e pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), que vão dar o aval sobre o projeto. Os processos e estudos estão sendo acompanhados também pelo MP-AL (Ministério Público de Alagoas), que tem receio dos riscos associados de vazamento e acidentes.