Preso na última terça-feira em Taboão da Serra, Grande São Paulo, José Ricardo Ângelo, 49, conhecido como 'Gordão', é apontado pela polícia como um dos maiores responsáveis pela lavagem de dinheiro de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Alagoas.

A investigação que resultou na operação Lavagem Paulista, comandada pela Polícia Civil de Alagoas, desbaratou um esquema chefiado por ele que teria movimentado R$ 30 milhões nos últimos três anos. Isso fez com que a vida do "empresário" e da esposa chamassem a atenção pela vida de luxo —e desproporcional— que viviam em Balneário Camboriú (SC).