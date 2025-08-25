Ainda carregando marcas no rosto e dificuldade na fala após a cirurgia de reconstrução facial, Juliana Soares, 35, discursou hoje pela primeira vez após a brutal sequência de 61 socos sofridos pelo namorado em um elevador, no dia 26 de julho, em um prédio de Natal.

Ela recebeu hoje a comenda Maria da Penha, em solenidade marcada pela emoção e homenagens na Câmara Municipal de Natal. "Se eu me levantei daquele elevador depois de tudo o que aconteceu comigo, outras mulheres também são capazes", disse em seu breve discueso.