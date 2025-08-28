Um adolescente de 17 anos foi apreendido e teve a internação decretada pela Justiça de Alagoas, acusado de ameaçar uma psicóloga que concedeu entrevista ao influenciador Felca. A detenção e a decisão do juiz Anderson Passos, da 1ª Vara de Arapiraca (AL), ocorreram nesta quarta (27).

O adolescente é suspeito de uma série de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a moradores de rua e extorsão (leia detalhes abaixo). Com o adolescente em Alagoas, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares.