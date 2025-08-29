A Polícia Civil do Ceará está investigando as agressões sofridas pelo entregador Alex Costa Rodrigues, 50, que foi espancado por um empresário durante entrega realizada na noite do último dia 10 de agosto em Fortaleza. A vítima teve fraturas, precisou de cirurgia para colocar placas no rosto e sofre com dores intensas. O UOL teve acesso a imagens de uma câmera de segurança do prédio de luxo a três quadras do mar, no bairro do Meireles, que mostram que Alex foi vítima de agressões por um período de dois minutos, inclusive com tentativa de fuga e chutes quando já estava caído na recepção.