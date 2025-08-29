A Justiça de Pernambuco determinou a suspensão imediata de uma lei municipal que criou o auxílio-alimentação para prefeito e integrantes do primeiro escalão de Garanhuns (a 232 km do Recife). A liminar foi dada na última segunda-feira pelo juiz Enéas Oliveira da Rocha, da Vara da Fazenda Pública do município.

A lei contestada foi sancionada no dia 14 de agosto pelo prefeito Sivaldo Albino (PSB), que tem salário mensal de R$ 34.774,64. O novo auxílio, diz a decisão, além de ferir a moralidade, tem ilegalidades ao prever pagamento mensal, sem dedução de impostos, às seguintes autoridades locais: