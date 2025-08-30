O governo do Ceará e o Idace (Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará) entraram ontem na Justiça pedindo a anulação de um registro cartorial que teria aumentado, de forma indevida, a área de terra em nome de Iracema Correia São Tiago, que se apresenta como dona de 82% da Vila de Jericoacoara. Segundo os órgãos, o documento contém erros e "vícios insanáveis". O processo foi aberto após uma perícia apontar que, em 14 de dezembro de 2007, Iracema unificou três matrículas em uma só. Porém, nessa unificação, foi incorporada uma área extra de 314,5 hectares, sem comprovação de propriedade.