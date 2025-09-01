O ministro Flávio Dino foi alvo de xingamentos feitos por uma mulher durante voo hoje entre São Luís e Brasília. A mulher foi levada pela PF (Polícia Federal) assim que o avião desembarcou, às 19h10, no aeroporto Juscelino Kubitschek. O avião saiu da capital maranhense, onde Dino mora, às 16h40.

Em nota, a assessoria de Dino explicou que ele estava "sentado e trabalhando, de cabeça baixa, aguardando a decolagem do voo São Luís - Brasília quando uma mulher, aos gritos, embarcou e iniciou uma série de agressões contra o ministro".