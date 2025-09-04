O estado do Ceará declarou situação de emergência por causa dos impactos gerados na economia pelo tarifaço dos EUA a produtos brasileiros. O decreto foi assinado ontem pelo governador Elmano de Freitas (PT) e publicado no Diário Oficial de hoje, sem validade estipulada.

O texto do decreto leva em conta o "cenário adverso social e econômico" ocasionado pelo aumento tarifário de 50%, o que exigiu do governo "providências urgentes no intuito de auxiliar os setores atingidos e garantir os empregos da população".