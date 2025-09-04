O ex-agente penitenciário Albino Santos, o serial killer de Maceió, foi condenado hoje 14 anos e sete meses de prisão em júri popular pela tentativa de assassinato de um jovem na capital alagoana. Ele ainda terá de pagar indenização de R$ 50 mil à vítima. Foi o quarto julgamento pela extensa lista de crimes que é acusado, e ele agora ele já soma 100 anos, oito mês e 15 dias de prisão pelas penas já aplicadas. Ele ainda é apontado como responsável—e deve ser julgado— por mais 15 mortes e quatro tentativas