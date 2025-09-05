A estudante universitária Júlia Neves, 20, denunciou ter sido coagida e obrigada a abrir sua bolsa para provar que não cometeu furto em um bar de Maceió. Ela e o namorado, o também universitário João Roberto, 19, afirmam que foram vítimas de racismo e registraram boletim de ocorrência.

O casal comemorava o aniversário de uma amiga no Bombar, no bairro do Prado. Eles estavam sentados no bar, aguardando uma carona para casa, na madrugada da terça-feira, quando foram cercados por quatro homens, que não se identificaram.