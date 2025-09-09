O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou hoje que ameaças e ataques de "alguns tresloucados" não vão intimidar a corporação na defesa do Brasil.

"A PF não se afastará de sua missão constitucional, nem se intimidará com ataques covardes, venham de onde vier. Omissão e covardia não fazem parte do vocabulário do policial federal. Ao contrário, quanto mais alguns tresloucados imaginam estar nos intimidando, estão na verdade dando combustível para seguirmos a nossa luta em defesa do Brasil e dos brasileiros", afirmou.