O presidente Lula afirmou hoje que Jair Bolsonaro e os outros réus da trama golpista julgados pelo STF sabem a "burrice" que fizeram. Ele também afirmou que o ex-presidente "não é inocente". "Nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil: o brasileiro que foi candidato, eleito pelo povo brasileiro, sabe que cometeu as burrices que cometeu —que sabe que cometeu—, que está sendo julgado e que mandou o filho para os Estados Unidos pedir para o governo Trump taxar o Brasil", disse durante cerimônia de implementação do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, em Manaus.