A médica Daniele Rabelo, 47, foi encontrada morta na tarde de hoje na cela onde estava detida do Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE). A morte ocorreu pouco depois que ela voltou ao presídio para cumprir mandado de prisão, após ter sido internada em uma clínica de repouso em Aracaju, em 1º de setembro. Daniele é acusada de mandar matar o marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42. O crime aconteceu em outubro do ano passado na capital sergipana. Ela foi presa em dezembro do ano passado. Desde maio, cumpria prisão domiciliar por ordem do STF. A decisão foi revogada na última semana e ela deveria voltar ao sistema prisional, mas alegou problemas de saúde.