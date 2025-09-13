A defesa da médica Daniele Rabelo, 47, alertou durante audiência de custódia que havia um alto risco de ela tentar suicídio caso voltasse à prisão e ficasse sem acompanhamento permanente de uma pessoa. Ela também informou naquele momento que iria tirar a própria vida caso fosse levada novamente à prisão. Na última terça-feira, uma hora após chegar ao Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE), ela foi encontrada morta. Daniele havia sido presa pela primeira vez em novembro de 2024. Ela foi denunciada junto com mais seis pessoas pelo assassinato do marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42. Acusada de ser mandante do crime, alegava inocência.