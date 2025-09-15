Um avião com 198 quilos de cocaína caiu na tarde de ontem no meio de um canavial em Coruripe, no litoral sul de Alagoas. A droga estava embalada em dezenas de tabletes, que estavam cobertas com plástico marrom e adesivos da SpaceX. O caso ainda é envolto de mistério, mas a principal hipótese é de que não tem relação com a empresa do bilionário Elon Musk e que criminosos "usavam" o logo falso para camuflar crime. A polícia investiga para descobrir de onde vinha e para onde iria o avião de pequeno porte. A aeronave, prefixo ZU-IXM, não tem matrícula legal no país e tem registro feito na Zâmbia. O avião viaja com todos os equipamentos de localização por radar desligados.