O juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral, proibiu o ex-governador Ciro Gomes (PDT) de ofender ou fazer qualquer "menção injuriosa ou difamatória" contra a prefeita de Crateús (CE), Janaína Carla Farias (PT). A decisão foi dada ontem e atende parcialmente pedido da Advocacia do Senado, que havia pedido de prisão de Ciro.

O processo é referente a suposta "violência contra a mulher candidata ou no exercício do mandato eletivo". A ação foi proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral em 2024, quando Janaína exercia o cargo de senadora por ser suplente do ministro Camilo Santana (PT).