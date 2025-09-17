A ação da PF (Polícia Federal) contra o garimpo ilegal que destruiu 71 embarcações no rio Madeira entre os municípios de Manicoré e Humaitá (AM) desencadeou uma série de protestos de moradores e autoridades, que compararam a operação nas cidades com uma guerra.

A queixa principal é que a ação usou explosivos de alto poder para destruir balsas de pequenos garimpeiros que também servem de moradia a famílias pobres. Além disso, citam que houve uso de bombas de gás e spray de pimenta contra moradores que protestavam pacificamente contra a ação.