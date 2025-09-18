Filho de uma professora com um vigilante, Alan Cavalcante do Nascimento, 42, era um jovem que se destacava na escola da pequena Teotônio Vilela, cidade de 38 mil habitantes a 97 km de Maceió, onde morou até o início da fase adulta.

Vindo de uma família de classe média trabalhadora, nos últimos anos ele se destacou por uma rápida e vultosa ascensão financeira após entrar no ramo da mineração, no qual não tinha experiência. Ontem, os moradores da cidade viram com surpresa ele ser preso e apontado pela PF (Polícia Federal) como líder de uma organização criminosa.