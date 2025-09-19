O procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu parecer ontem defendendo que o STF (Supremo Tribunal Federal) derrube as decisões judiciais que forçaram a Globo a renovar seu contrato com a TV Gazeta, afiliada de Alagoas que pertence ao ex-presidente Fernando Collor.

A TV Gazeta, que está em processo de recuperação judicial desde 2019, obteve na Justiça alagoana uma liminar para prorrogação compulsória do contrato por cinco anos, após a Globo comunicar que não renovaria o contrato ao final de 2023. A decisão foi mantida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), o que levou a Globo recorrer ao STF.