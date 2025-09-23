O vazamento de 245 nomes da pessoas que vivem com HIV no Diário Oficial de Feira de Santana (BA) provocou forte abalo emocional nos pacientes, muitos deles mantendo o diagnóstico em sigilo por medo do preconceito.

Segundo a presidente da Associação dos Familiares e Amigos da Pessoas Vivendo com HIV-AIDS de Feira, Josefa Farias dos Anjos, os pacientes "estão atordoados" com a publicação porque serão descobertos. "Muitos deles escondem da família e dos amigos porque têm medo da rejeição", afirmou.