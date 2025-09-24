Entidades da classe médica se posicionaram contra a criação de uma turma extra de medicina na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), que destina metade das vagas a camponeses e quilombolas. A graduação faz parte do Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), criado em 1998 e que já formou 192 mil alunos sem terra.

Atualmente, o programa tem 48 cursos em andamento e 37,9 mil estudantes em áreas como pedagogia da terra, direito, agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia.