Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que dois homens armados estacionaram uma moto, desceram dela e foram até à frente da Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos, em Sobral (CE), onde dispararam cerca de 15 tiros. A ação deixou dois adolescentes mortos e três feridos.

O atentado foi rápido: entre a parada da moto e a fuga da dupla se passaram apenas cerca de 30 segundos. Os dois homens, de camisa branca e capacete, fogem em seguida e estão sendo procurados pela polícia cearense.