A Justiça da Paraíba condenou de 9 a 13 anos de prisão um trio acusado de lesar mais de 600 pessoas em um suposto esquema de pirâmide que ficou conhecido como "golpe do tomate". O prejuízo estimado às vítimas que investiram em produção hidropônica é de pelo menos R$ 120 milhões.

A empresa por trás do golpe é a Hort Agreste Hidroponia, com sede em Lagoa Seca, no agreste paraibano. Fundada em 2000, tinha como donos o casal Jucélio Pereira de Lacerda e Priscila dos Santos Silva. Ao lado deles, o diretor financeiro Nuriey Francelino de Castro também teria participado do esquema.