Três prefeitos brasileiros de cidades impactadas pelo tarifaço se reúnem a partir de hoje com prefeitos dos EUA para tentar sensibilizá-los e obter ajuda deles em negociação com o presidente Donald Trump contra a taxação extra de produtos nacionais.

Os prefeitos Andrei Gonçalves (MDB), de Juazeiro (BA), Anderson Farias (PSD), de São José dos Campos (SP), e Alexandre Ferreira (MDB), de Franca (SP), estão no estado de Oklahoma, onde participam do "Fall Leadership Meeting 2025", uma conferência nacional de prefeitos dos EUA.