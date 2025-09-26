No último dia útil de seu mandato como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Luís Roberto Barroso acolheu o pedido da Globo e revogou hoje a decisão que obrigava a emissora carioca a renovar contrato com a TV Gazeta, afiliada de Alagoas e que pertence ao ex-presidente Fernando Collor.

Barroso decretou ainda o trânsito em julgado da decisão, e a Globo poderá ter uma nova afiliada em Alagoas: a TV Asa Branca, um grupo que já transmite o sinal da emissora no agreste de Pernambuco e tem estrutura montada desde 2023 para iniciar operações em Alagoas.