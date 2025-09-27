As falas agradáveis aos ouvidos de Lula feitas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não foram um gesto olhando apenas para Brasília. Elas podem ser melhor entendidas ao ver o cenário político da Paraíba, onde a base lulista rachou recentemente. E Motta tem interesse além da sua reeleição em 2026.

Para entender é preciso viajar 309 km de João Pessoa até Patos, cidade governada por Nabor Wanderley (Republicanos). Pai de Hugo Motta, o prefeito é pré-candidato ao Senado e, atrás nas pesquisas, precisa entrar numa chapa forte e ter o apoio de Lula.