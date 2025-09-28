Em novembro de 2018, quando goleou o Juventude por 4 a 0 em Caxias do Sul (RS), o CSA conseguiu uma façanha até hoje única no futebol brasileiro: sair da Série D e alcançar a Série A com três acessos consecutivos. Era um clube sem débitos e organizado. Os tempos de ouro passaram como um foguete, e este ano o time caiu para a quarta divisão, concluindo em apenas uma década o caminho de ida e volta. Não bastasse a queda, o clube está endividado, sem comando e em meio a um processo de recuperação judicial. Não bastasse, sofre com troca de farpas entre ex e atuais dirigentes do clube —que tem o slogan "união e força".