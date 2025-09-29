O senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) são adversários declarados e estão no centro de um duelo em torno do projeto de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. Mas, por trás dessa disputa pela paternidade do projeto, está na verdade um embate inédito que os dois devem travar nas urnas de Alagoas em 2026. Numa jogada já de olho na pré-campanha, Renan resgatou um projeto de 2019 do Senado e, a toque de caixa, conseguiu aprová-lo na Comissão de Assuntos Econômicos para tentar "furar" o projeto relatado por Lira na Câmara, que estava travado por outras votações, como a PEC da Blindagem.