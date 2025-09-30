A cinco anos do prazo final, um relatório apresentado hoje na Secretaria-Geral da Presidência da República aponta que o Brasil está longe de cumprir os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) previstos na Agenda 2030, mesmo após evolução significativa no combate à fome e erradicação da pobreza. Segundo o documento, das 169 metas, apenas 12 tiveram avanço satisfatório entre 2023 e 2024. Excluindo-se as metas sem dados, o país não conseguiu atingir 90%. (veja o resultado por área ao fim). O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e afirma que "a distância do país para cumprir a maioria de suas metas está aumentando". "A análise a partir dos dados disponíveis de 2024 desvela uma década marcada por contradições abissais", diz.