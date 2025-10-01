Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Salvador no último dia 24 prevê multa de R$ 4,5 mil para pessoas que usem fantasias em festas como o Carnaval com símbolos relacionados ao cristianismo.

O projeto é do vereador Cezar Leite (PL) e institui o "Programa de Combate à Cristofobia". O objetivo, segundo ele, é "garantir o respeito aos cristãos e promover a convivência pacífica entre as diversas crenças e religiões". Especialistas ouvidos pelo UOL questionam a medida, apontando falácia no conceito de perseguição a cristãos e inconstitucionalidade da proposta.