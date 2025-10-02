Filiada histórica ao PT no Ceará, a deputada federal Luizianne Lins é uma das 15 brasileiras que estão na flotilha humanitária interceptada por Israel — as embarcações levariam alimentos e medicamentos a Gaza. Ela tem uma longa trajetória de militância em direitos humanos e também é conhecida pela rixa com a família Gomes — a quem já chamou de "coronéis".

Luizianne integra a ala mais à esquerda do PT, marcada pela forte presença em periferias e defesa de pautas progressistas históricas — por isso, foi a Gaza em missão humanitária.