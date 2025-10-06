O gabinete da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) afirmou hoje que os presos brasileiros que estavam em uma flotilha rumo a Gaza denunciaram "condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado". As afirmações foram feitas durante a visita consular do governo brasileiro à prisão de Ketziot, no deserto de Negev, em Israel.

Segundo a nota, Luizianne só recebeu medicamentos após pressão diplomática. Eles também relataram que as audiências judiciais foram realizadas sem representação legal.