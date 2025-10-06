A pouco mais de um mês da COP30 no Brasil, o procurador da República José Godoy faz um alerta sobre o custo que os sertanejos estão pagando da chamada transição energética —termo, inclusive, que ele questiona. "A verdade é que ela tem gerado lucro para as empresas, mas vem gerando danos socioambientais graves para as comunidades". O Nordeste concentra hoje 93% da produção da energia eólica do país, e Godoy tem sido uma voz de alerta dentro do MPF (MInistério Público Federal). Ele cita que esse avanço expulsou comunidades de seus territórios ou estão as adoecendo por conta da proximidade com as torres, enquanto os governos seguem omissos.