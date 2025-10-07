A Justiça do Ceará suspendeu a punição imposta pela Polícia Militar a soldado Mayara Kelly Gomes. Ela foi condenada a dois dias de prisão administrativa por publicar dois vídeos em sua conta do Instagram, em 2023: um lavando uma viatura e outro ensinando a fazer um torniquete. Ambos já foram deletados.

Na última quinta-feira, a coluna revelou que o comandante-geral da PM, coronel Sinval da Silveira Sampaio, negou o último recurso administrativo possível da defesa e determinou o cumprimento da pena. A decisão suspendendo a prisão é do juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, da Vara da Auditoria Militar.