O muro que cercou uma área de preservação da praia do Pontal de Maracaípe, em Ipojuca (PE), invadiu uma faixa de domínio público de 1.282 m². Além de impedir o acesso de turistas e moradores durante as marés altas, a estrutura causa diversos danos ambientais.

As conclusões estão em um laudo pericial feito a pedido da Justiça Federal de Pernambuco, dentro da ação civil pública do Ministério Público Federal que questiona o muro e seus impactos. Moradores locais também reclamam e alegam que construção tirou o sustento de pequenos comerciantes.