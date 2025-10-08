|
Além de inaugurar casas do programa Minha Casa, Minha Vida em Imperatriz (MA) na última segunda-feira (6), o presidente Lula teve fora do palanque uma missão bem mais complicada: tentar unir os cascos da sua base após o racha deixado pelas eleições de 2022 o estado e pela saída do ex-governador Flávio Dino da política.
Na cidade, Lula conseguiu reunir todos para uma foto. Mas, longe de holofotes, governador, vice e lideranças trocam farpas quase que diariamente, em uma disputa que deve impactar na escolha do nome (ou nomes) da base para a sucessão do governador Carlos Brandão (PSB).