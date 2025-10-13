O Piauí foi premiado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) por implantar a disciplina de IA (Inteligência Artificial) nas escolas públicas do estado. O prêmio Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa, que anunciou os vencedores na última quinta-feira (9), reconhece iniciativas inovadoras que utilizam tecnologias da informação e da comunicação na educação.

Desde o ano passado, o programa "Piauí Inteligência Artificial", da Secretaria da Educação do estado, dá aulas de IA a cerca de 120 mil estudantes do 9° ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.