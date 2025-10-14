Deputados federais e estaduais de vários partidos estão acusando o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), de usar a Polícia Civil do estado como um "instrumento de perseguição política" a opositores. Eles pediram investigação ao MP (Ministério Público) Estadual e à PF (Polícia Federal).

Nesta segunda-feira (13), o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) publicou no X um ofício direcionado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pedindo que a PF apure supostos grampos em conversas dele e do colega Rubens Pereira Júnior (PT-MA) —o que é negado "com veemência" pelo governo.