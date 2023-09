Cristiano Zanin ainda não completou um mês como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e já conseguiu desagradar a militância que ajudou a eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Votou contra os direitos da comunidade LGBTQIA+, legitimou a criminalização do porte de maconha por usuários e negou habeas corpus a dois homens que furtaram objetos no valor de R$ 100. Até então, o novato não surpreendeu. Pessoas próximas de Zanin já tinham conhecimento do perfil conservador nos costumes. Na tarde desta quinta-feira (31), o novato deu um voto que, à primeira vista, parece distante com seu ainda breve, mas contundente, histórico de atuação no STF.