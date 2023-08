O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), defendeu nesta quinta-feira (31) que o caso sobre as joias deve continuar no STF (Supremo Tribunal Federal), diferentemente do que argumentam os investigados. "Em uma análise técnica, creio que é cabível a aplicação do artigo 76 do Código de Processo Penal, que trata da competência por conexão. Então tem que reunir tudo na mesma instância", afirmou Dino à coluna. O artigo citado pelo ministro lista casos em que a competência no Judiciário deve ser determinada por conexão em alguns casos: