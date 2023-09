Disputa por vaga no STF vira corrida entre TCU e AGU para mostrar serviço A menos de um mês da aposentadoria de Rosa Weber, a briga pela cadeira que ela deixará no STF (Supremo Tribunal Federal) se afunila. Nos bastidores, o TCU (Tribunal de Contas da União) e a AGU (Advocacia-Geral da União) estão em disputa interna para alçar seus comandantes à vaga. Tanto o presidente da corte de contas, Bruno Dantas, quando o ministro da AGU, Jorge Messias, os dois principais candidatos ao posto, têm tentado mostrar serviço e provar que são merecedores da confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja o texto completo de Carolina Brígido