Ao menos 200 réus do 8/1 querem fazer acordo com a PGR para evitar prisão Advogados de 200 réus acusados de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro entraram em contato com a Procuradoria-Geral da República para manifestar interesse em fechar acordos de não persecução penal. A PGR ainda não finalizou as propostas. A previsão é que isso aconteça até o fim desta semana. O benefício deve ser oferecido a 1.156 denunciados por crimes de associação criminosa e incitação, ou seja, provocar a animosidade entre as Forças Amadas e as instituições. As condutas acarretam penas inferiores a quatro anos de prisão. Pessoas flagradas depredando prédios públicos na Praça dos Três Poderes ou suspeitos de organizar e financiar os atos não poderão assinar esse tipo de acordo. Veja o texto completo de Carolina Brígido