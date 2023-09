A menos de duas semanas do fim do mandato de Augusto Aras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não decidiu quem será o novo chefe da PGR (Procuradoria-Geral da República). Segundo assessores próximos de Lula, ele está entre dois candidatos: o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, e o subprocurador Antonio Carlos Bigonha. Aras fica no cargo até 26 de setembro. Gonet a liderar a disputa depois do julgamento da ação contra Jair Bolsonaro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), quando defendeu de forma enfática e técnica a inelegibilidade do ex-presidente. Também pesa a favor dele o fato de ter o apoio do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, hoje um dos principais interlocutores de Lula no Judiciário.