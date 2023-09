O término do mandato de Augusto Aras na PGR (Procuradoria-Geral da República) no dia 26 deixa em terreno nebuloso o futuro das investigações sobre os atos de 8 de janeiro. A depender do novo ocupante do cargo, que será escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a condução das apurações poderá ser transferida para outro grupo de investigadores. Atualmente, o caso é conduzido na PGR pelo subprocurador Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico dos Atos Antidemocráticos. Até agora, foram denunciados 1.345 réus. O STF recebeu as denúncias, mas suspendeu por 120 dias o andamento de ações penais contra 1.113 réus, para que a PGR analise a proposição de acordos de não persecução penal aos investigados.