O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), Lucas Furtado, protocolou na tarde desta segunda-feira (18) pedido para que o tribunal cobre do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) providências para investigar participação direta ou indireta de membros e servidores nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O procurador também quer que o tribunal fiscalize se os conselhos puniram ou se foram omissos diante de eventual envolvimento de juízes, membros do Ministério Público ou servidores nos atos. Se ficar constatada omissão dos conselhos, o procurador pede de o TCU abra tomada de contas especial para responsabilizar os agentes envolvidos no 8 de janeiro.