Lula deve anunciar novo PGR na próxima semana; saiba quem é o favorito O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na próxima semana o novo procurador-geral da República, que substituirá Augusto Aras no cargo. Hoje, o mais cotado para o cargo é o subprocurador da República Antonio Carlos Bigonha. O mandato de Aras termina no dia 26. Nos últimos dias, Bigonha ganhou força na disputa de bastidores, em detrimento de Paulo Gonet. Bigonha ganhou a atenção de petistas em 2019, quando pediu desculpas a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) por críticas feitas a eles por procuradores da Lava Jato de Curitiba, então comandados por Deltan Dallagnol. Veja o texto completo de Carolina Brígido