O advogado Thomas Goodhead, sócio do escritório que entrou com ação coletiva na Justiça do Reino Unido em nome das vítimas do desastre de Mariana (MG), vai participar na tarde desta quarta-feira (20) de audiência sobre o assunto na Câmara dos Deputados. O advogado acionou a Justiça inglesa para tentar garantir o pagamento de indenizações a pessoas atingidas pelo desastre de forma mais rápida, para escapar das burocracias da Justiça brasileira. No entanto, a expectativa é que a Justiça inglesa só inicie o julgamento em outubro de 2024.