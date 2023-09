Às vésperas de se aposentar, Rosa Weber tem tentado espremer na pauta do STF (Supremo Tribunal Federal) todos os processos dos quais quer participar do julgamento. Com apenas três sessões previstas antes de deixar a presidência da Corte, a ministra decidiu empurrar para o plenário virtual a ação que pede a descriminalização o aborto. Seria a única forma de garantir sua participação no julgamento da causa. Isso porque está pautada para a sessão desta quarta-feira (20) a continuidade da votação sobre as regras de demarcação de terras indígenas. As discussões devem se estender para a sessão de amanhã.